Порошенко ответил на новую порцию компромата на себя обвинениями в адрес Москвы

Ничего нового

Не разоблачение, а попытка подорвать стратегическое партнерство. Именно так экс-президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обнародованные записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Порция обвинений в распространении фейков традиционно досталась Москве. Но аудиозапись весьма однозначно показывает: при Порошенко в Киеве процветала международная коррупция под эгидой тех, кто обещал с ней бороться.

Вторая серия разговоров высших должностных лиц США и Украины, которую обнародовали украинский депутат Адрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, оказалась не менее интересной, чем первая, которую они представили ещё в мае. Действующие лица те же - люди с голосами, похожими на Петра Порошенко и Джо Байдена. Время действия на этот раз - 2016 год: период, когда на Украине менялись правительство и генпрокурор. И как выясняется, под диктовку Вашингтона. Даже сам тон президента "независимой" Украины" в начале разговора многое дает понять о взаимоотношениях собеседников.

— Джо, очень приятно вас слышать! Огромное спасибо! вы всегда со мной в наиболее важное время в истории моей страны. Вы - мой ангел-хранитель.

— Самое тяжёлое, даже более тяжёлое, чем сформировать правительство, это активизировать с вашей помощью Раду и заставить их двигаться, чтобы провести коренные реформы, 11 главных пунктов плюс тарифы на энергоносители. Подчеркиваю, если будет определённый прогресс, я смогу добиться от Конгресса не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам одного миллиарда долларов.

В 2016-ом, впрочем, как и во все последующие годы, экономика Украина остро нуждалась в иностранных финансовых вливаниях. В погоне за траншами киевские власти шли на все условия МВФ и американской администрации. О чем Порошенко подробно отчитывается перед Байденом: правительство Яценюка отправлено в отставку, но никаких преследований для экс-главы кабинета не будет. Новый премьер Гройсман делает все как надо: реформы идут, тарифы для населения повышаются. А новый генпрокурор Луценко готов работать под началом куратора из-за океана.

— Он уже представил чёткую картину своего понимания реформы прокуратуры и очень заинтересован в работе совместно с США по реформам ради того, чтобы иметь постоянного представителя США в Генпрокуратуре в качестве советника.

— Вы просили, не мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Министерстве юстиции, который мог бы приехать и помочь вашему новому генеральному прокурору. Мы нашли такого человека. Он приедет к середине июля.

Присмотр за Генпрокуратурой Украины был необходим и самому Байдену. Скандал, разгоревшийся вокруг нефтегазового холдинга "Бурисма", одним из руководителей которого являлся его сын, ни в коем случае не должен был вылиться в реальные уголовные дела и бросить тень на призывавшего к искоренению коррупции на Украине вице-президента США. Но как теперь выясняется, всё это было лишь прикрытием для международных коррупционных схем.

"После громкой пресс-конференции "комиссаров Каттани" из НАБУ, которые задержали представителей "Бурисмы" на попытке взятки в 6 миллионов долларов за закрытие дела о Злочевском, "Бурисме" и Байдене, открылась важная информация. Размер взятки, на которой взяли с поличным представителей "Бурисмы", изначально составлял вовсе не 6 миллионов долларов. Сумма взятки изначально составляла 50 миллионов долларов", - рассказал нардеп Украины Андрей Деркач.

После очередной порции компромата Порошенко потребовалось несколько часов, чтобы прийти в себя. Затем он попытался оправдаться в соцсети, как всегда обвинив во всем Москву.

"Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же бьёт по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня пятая колонна Кремля сделала ещё один выстрел фейками, с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины", - заявил он в своей фейсбуке.

Отреагировал и президент Зеленский. В интервью канадскому изданию The Globe and Mail постарался напомнить, кто теперь в Киеве хозяин.

"У нас на носу - местные выборы, это ещё один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что всё это похоже на политический театр", - заявил Зеленский.

Все материалы организаторы пресс-конференции обещали в ближайшее время передать в Госбюро расследований. Где уже и так в работе - 13 уголовных дел против экс-президента Украины.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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