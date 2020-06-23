В Крыму перезахоронили останки найденных поисковиками красноармейцев

Их искали десятки лет

Они искали своего дедушку десятки лет. Его однополчане еще во время войны прислали письмо: погиб в блиндаже от взрыва мины легкой смертью. А по документам Лука Кочергин был захоронен на братском кладбище. На мемориальной табличке родственники оставили свой номер телефона и дождались звонка.

"Это что-то было. Пришла с работы, звонок из Севастополя. Останки нашли. Сразу ноги ватные стали. Как так, он же в Поворотном похоронен, оказывается, что нет", - вспоминает внучка Луки Кочергина Валентина Чернухино.

Это было в мае 44-го. Советские войска освобождали Севастополь. Удар в направление Мекензиевых гор был отвлекающим. Ожесточенные бои развернулись за высоту 104,5. Несколько раз это место переходило из рук в руки. Здесь в окопе и нашли пятерых красноармейцев. И только у одного при себе были личные вещи, орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. По номерам установили имя героя: 33-летний Лука Тимофеевич Кочергин, санитар из Ростовской области, который за четыре года войны вынес с поля боя более 50 человек.

Похожая история в другой ростовской семье. Молчановы всю жизнь думали, что их предок Павел Васильевич захоронен в братской могиле под крымским селом Мамашай, ныне Орловка. Но его останки обнаружили в этом году на месте немецких рубежей. Он погиб во время штурма Севастополя в мае 44-го. А в кармане нашли изъеденную ржавчиной гильзу и выгоревшую записку с личными данными.

"Официальное письмо пришло, похоронка пришла, что село Мамашай. А тут всё по-другому. Еще была записочка в гильзе", - говорит племянница Павла Молчанова Людмила Дуванова.

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Только в этом году удалось обнаружить останки 353 краснофлотцев и красноармейцев. Девять из них с именами. Их подвиг навечно вписан в историю. Защитников и освободителей Севастополя провожают с воинскими почестями, как и положено героям. Для них залпы роты почетного караула – последние выстрелы Великой Отечественной и как сигнал окончания войны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Город-герой Севастополь.

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