Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Саши Шемякина

Почти год мальчик борется за жизнь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Александра Шемякина. Мальчик родился совершенно здоровым, в три года пошёл в садик, и вдруг стал жаловаться на боли в животе. Врачи обнаружили у него огромную опухоль. Диагноз страшный: нейробластома четвёртой степени. Уже почти год Саша продолжает бороться за жизнь: он перенёс семь курсов химиотерапии, операцию, лучевую терапию и пересадку костного мозга.

- А я даже сейчас могу собрать все квадраты и построить огромный дом!

- А зачем огромный дом?

- Чтобы в нем жить!

Сегодня у Саши настоящий праздник - он приехал в гости к троюродным братьям. Обычно ему приходится целый день играть одному из-за слабого иммунитета. Но в день рождения можно даже осуществить мечту – построить ракету и полететь в космос. Саша уверен: для этого достаточно лишь досчитать до пяти!

Но чтобы полететь в космос, и даже просто жить, Саше не хватает главного. Хотя родился он совершенно здоровым, прошлым летом уже пошёл в детский сад, как вдруг стал резко худеть и жаловаться на боли в животе. Врачи поставили страшный диагноз: нейробластома четвёртой степени. Из родного Липецка мальчика срочно отправили в Москву, в центр Димы Рогачёва. Меньше, чем за год - семь курсов химиотерапии, операция, лучевая терапия и пересадка костного мозга.

"Наверно, этого не передашь, особенно когда ребенок лежит, кричит: "Мама, мне больно, помоги!" А ты смотришь на него, и не можешь помочь ничем", - говорит мама Саши Елена Шемякина.

Лечение позволило заблокировать развитие опухоли, но окончательно уничтожить ее не удалось. Саше приходится пить много горьких таблеток, носить катетер и постоянно лежать в больницах. Ему нельзя бывать на солнце, из-за лекарств совсем нет аппетита и очень болят ноги – иногда больно даже ступить. И вот на его рисунке дерево внезапно охватывает пожар, а в песнях – даже без слов – совсем не детская печаль.

Саша очень быстро устаёт – все силы забирает болезнь. Однако победить ее можно, если провести иммунотерапию препаратом "Динутуксимаб", который убивает раковые клетки. Он производится за границей и не зарегистрирован в России, поэтому родители должны оплатить его полную стоимость. Для них сумма не просто неподъемная – космическая! Елене пришлось оставить работу, Александр - механик в службе такси.

Всего необходимо пять курсов лечения, сейчас нужно оплатить хотя бы первые два – 9 миллионов 776 тысяч рублей. Шансы на выздоровление очень высоки, главное, не упустить время.

Чтобы помочь Саше, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александра Шемякина, программа 1011

"Мы постоянно пытаемся его поддерживать, там, где надо поругать ребенка, мы его лишний раз, наверно, не ругаем, потому что не знаем, сколько Саша может прожить с этим диагнозом. Хотелось бы, чтобы он жил долго", - говорит папа Саши Александр Шемякин.

И он тоже очень хочет жить, радуется каждому дню и даже на фотографиях из больничной палаты улыбается. Больше, чем игрушки, любит настоящие инструменты – планирует построить с папой огромный дом, а рядом – карусель для всех соседей. А больше всего мечтает, наконец, избавиться от катетера, оставить дома все таблетки и поехать на море. Пока Саша видел его только на картинках.

Полина Кастрицкая, Владимир Черных, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

Чтобы помочь Саше, отправьте SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"