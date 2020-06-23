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Названы российские регионы, где женщины рожают чаще всего

10:02
  • вторник
  • 23 июня 2020

На первом месте Республика Тыва

Специалисты Росстата подсчитали суммарный коэффициент рождаемости в российских регионах. Речь идет о количестве детей, которые в среднем рождаются у одной женщины в возрасте от 15 до 50 лет. 
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Как пишет RT со ссылкой на данные ведомства, в 2019 году суммарный показатель рождаемости в целом по стране составил 1,5 ребенка на одну женщину. 

Лидерами по этому показателю стали Республика Тыва (2,72 ребенка на женщину), Чечня (2,58), Ненецкий автономный округ (2,17), Республика Алтай (2,11) и Сахалинская область (1,95). 

Реже всего женщины рожали в Ленинградской области (1,07), Мордовии (1,17), Смоленской (1,21), Пензенской (1,26) и Тульской областях (1,26).

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что Московская область заняла первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. С января по апрель там родился 24 931 ребенок. Это на 10,1% больше, чем в прошлом году.

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