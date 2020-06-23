Десятки американских F-16 перебрасывают из Германии в Польшу

Туда же переводят командование 5-го корпуса Армии США

Несколько десятков американских истребителей F-16 перебазируются из Германии в Польшу. Туда же переместится одно из командных подразделений Армии США. Эти вопросы окончательно согласуют президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда на встрече, которая состоится 24 июня в Вашингтоне.

По данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, из ФРГ в Польшу планируется перебросить около 30 американских F-16. Кроме того, из штата Кентукки в Польшу будет переведено командование 5-го корпуса Армии США, у которого также есть штаб в Германии.

Ранее сообщалось о планах направить для дислокации на польской территории около тысячи американских солдат. Теперь же число направляемого в Польшу контингента решено увеличить до 2 тысяч. Прорабатывается также вопрос о приобретении Варшавой боевых вертолетов и передачи ей пяти транспортных самолетов C-130 Hercules, передает ТАСС.

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