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Сергунина рассказала о межотраслевом кластере на платформе i.moscow

10:16
  • вторник
  • 23 июня 2020

К нему присоединились более 30 компаний

На платформе i.moscow создан первый межотраслевой кластер "Зеленоград". К нему присоединились более 30 технологичных компаний и учреждений, специализирующихся на робототехнике, электронике и IT-решениях, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Вместе они будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники", - уточнила она.

В свою очередь руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что результатом пилотного проекта станет выпуск современных отечественных образцов электронной техники, способных конкурировать с зарубежными аналогами.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что электронные сервисы и инструменты IT-платформы i.moscow  позволяют создавать межотраслевые кластеры, приглашать в их состав участников и партнеров, выстраивать кооперационные цепочки, обеспечивать коммуникацию внутри сообщества из любой удобной точки без ограничений по территориальному признаку.

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