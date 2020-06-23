Депутат МГД Картавцева: Пандемия подняла престиж профессии медика среди молодежи

Число учеников в медицинских классах столичных школ выросло вдвое

Самоотверженная борьба российских врачей с распространением COVID-19 подняла престиж профессии медика среди молодежи. Число учеников в "медицинских" классах столичных школ, которые открыты при поддержке Первого МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, за последнее время увеличилось вдвое, отметила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева.

По словам Картавцевой, в течение долгих лет российскому обществу не хватало образов настоящих героев, реальных людей, для которых работа - это служение, тех, кто готов пойти на подвиг и пожертвовать собой ради здоровья и жизней других. Но вот, в условиях пандемии, такие примеры появились. В итоге более 4 тысяч 200 старшеклассников в 71 московской школе изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии, учатся оказывать первую помощь. В медицинских колледжах по профессиональным программам обучаются почти 2 тысячи 500 школьников. Престиж профессии медика растет.

"Нынешняя эпидемия стала не просто испытанием на прочность для отечественной медицины и всей системы здравоохранения, но и дополнительным стимулом для выбора профессии тысяч молодых людей. И это, наверное, самая высокая оценка труда врачей, которая только может быть", - отметила депутат в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

Картьавцева напомнила, что 21 июня, в День медицинского работника, в столице вручили главную медицинскую премию страны - "Призвание". Лауреатами ее стали профессора и научные коллективы, ветераны и команды специалистов санитарных служб, руководители департаментов и врачи "Скорой помощи".

"Одна из статуэток золотых рук, трогательно и бережно держащих хрупкий прозрачный кристалл, олицетворяющий человеческую жизнь, досталась московским медикам. Она была вручена заместителю главы московского департамента здравоохранения Алексею Токареву и команде столичных врачей в номинации "За создание нового направления в медицине", а именно - за экстренное перепрофилирование клиник и развертывание 26 тысяч "коронавирусных" коек", - сообщила депутат.

Всю предыдущую неделю в Москве проходили акции благодарности медицинским работникам. В столице появились оригинальные арт-объекты: большое сердце, на котором можно оставить открытки с пожеланиями врачам, зеркало с фигурами врачей. Горожане могли сфотографироваться на их фоне и опубликовать фото с благодарностью медикам в соцсетях.

Добрые пожелания москвичей публиковались в канале "Спасибо врачам". Их транслировали с 15 по 21 июня на трех медиафасадах в центре города. Слова благодарности медикам от известных звезд и телеведущих звучали в метро. На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах 21 июня открылись экспозиции "Спасибо медработникам", рассказывающие о подвиге московской медицины в период пандемии, рассказала Людмила Картавцева.

По словам парламентария, самое высокое поздравление для медиков появилось на фасаде Останкинской башни, а также на фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.

И все же, признание профессии молодежью стало самым неожиданным и радостным подарком всем российским медикам. Картавцева подчеркнула, что показателем стало возросшее в этом году число выпускников школ, которые выбрали своим профессиональным путем медицину.

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