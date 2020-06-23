Депутат Мосгордумы Шарапова поблагодарила своих коллег-медиков за совместную работу

Но бой еще не окончен

Член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова стала кавалером ордена Пирогова. Она поблагодарила коллектив больницы за работу во время пандемии.

"Для меня любая награда - это всегда огромная честь, а награда такого уровня - это еще и ответственность. Мы все понимаем, что этот бой, эта борьба еще не окончены, и нам предстоит еще немало сделать в борьбе с эпидемией. Но сплоченный труд всего нашего коллектива больницы имени Виноградова дает непоколебимую надежду, что мы со всем справимся. Я благодарю всех коллег за командную работу и самоотверженный труд, а руководство страны - за признание. Это общая победа и общая награда", - сказала Шарапова.

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