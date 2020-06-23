В России за сутки выявили 7425 заболевших коронавирусом

Скончались 153 пациента

В России выявили еще 7425 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 599705.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1081. В Подмосковье заболели еще 504 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 153 пациента с коронавирусом. Из них 26 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 8359 человек.

Выздоровели от коронавируса 12013 человек. Общее число переболевших достигло 356429.

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