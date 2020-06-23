Депутат Мосгордумы Артемьев: Велоинфраструктура города должна быть удобной для жителей

Велосипед - это быстро, удобно и экологично

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев поделился своими идеями о развитии велосипедной инфраструктуры в столице. По его словам, она достаточно хорошо развита в центре города, но в спальных районах еще есть над чем поработать.

"Учитывая, что с каждым годом велосипед как вид транспорта становится все популярнее, и уже сегодня это не просто велопрогулки для здоровья или хобби на выходных, а для многих полноценный способ добраться до работы, то необходимо развивать элементы, обеспечивающие функционирование велотранспорта. К тому же мне часто поступают обращения от жителей избирательного округа №29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Царицыно) как раз по вопросам доступности велоинфраструктуры - это показатель того, что данный способ перемещения по Москве достаточно востребован, но еще не совсем удобен", - цитирует Олега Артемьева Агентство городских новостей "Москва".

Депутат Мосгордумы призвал прокладывать велосипедные дорожки во всех районах Москвы, открывать удобные парковки, налаживать перевозку велосипеда в общественном транспорте, а также организовывать велопрокат таким образом, чтобы граждане могли с комфортом добираться от дома до работы.

"Помимо этого нужно сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в том, чтобы люди передвигались на велосипедах. Ведь это полезно не только для здоровья, но и для экологии города. На работе у сотрудников должна быть возможность принять душ после поездки, переодеться - привести себя в порядок", - заявил Артемьев.

Депутат выразил мнение, что велосипедисты должны надевать шлем и отражатели на одежде, чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге. Культуру вождения нужно прививать с детства. Школьникам следует рассказывать о правилах безопасной езды на велосипеде и показывать им учебные ролики, считает Олег Артемьев.

По его мнению, амуниция должна стать более доступной в материальном плане, а государство могло бы помочь гражданам с ее покупкой. Тогда бы россияне не пренебрегали своей безопасностью.

Представитель столичного парламента рассказал, что он с семьей часто катается на велосипедах.

"К сожалению, полностью перейти на велосипед я не могу, так как я продолжаю тренировки в Звездном городке. Большую часть моей общественной деятельности занимает работа в Московской городской думе, где я веду прием населения, так же как в общественной приемной в Бирюлево. Вот уже по самому округу я часто передвигаюсь на велосипеде. Еще во время предвыборной кампании мы с моими помощниками старались передвигаться на велосипедах как по рабочим поездкам, так и просто в свободное время. У нас даже появился любимый маршрут: Бирюлевский дендропарк (Бирюлево Восточное) - парк Сосенки (Царицыно) - фруктовый сад (Бирюлево Западное)", - поделился Олег Артемьев.

Он также отметил, что транспортный сектор Москвы серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса. Многие москвичи пересели на свои авто, боясь подцепить вирус в общественном транспорте.

"Но не нужно бояться: в московском общественном транспорте регулярно проводят санобработки. Помимо этого, самим же жителям города нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Я думаю, что как только мы вернемся к привычному для нас режиму жизни, и когда все будут привиты от COVID-19, тогда москвичи будут чаще пользоваться общественным транспортом. Ведь это гораздо удобнее и практичнее. Метро - самый быстрый способ добраться до работы, особенно для тех, кто живет далеко от места работы", - уверен Олег Артемьев.

Как подчеркнул депутат, транспортная инфраструктура должна быть удобна для всех участников движения. Однако на первом месте всегда стоит безопасность пешеходов.

"Также особого внимания заслуживают машины аварийных служб, скорой помощи, общественный транспорт, а потом, конечно же, личный транспорт. После выделения Дептрансом отдельных полос мы видим, что добираться до места назначения общественным транспортом стало легче. Должно быть всем удобно. Думаю, что там, где есть какие-то сложности по передвижению, Дептранс сделает новые маршруты, новые дороги. Они на месте не стоят, постоянно ведется работа по улучшению дорожной инфраструктуры", - сообщил Артемьев.

Олег Артемьев назвал перспективным сервис каршеринга. Ведь содержание машины обходится недешево. Людям, которые не пользуются авто ежедневно, удобно и выгодно брать машину в аренду на несколько часов. "К тому же уменьшение количества машин на дороге благоприятно отразится на экологии города и уменьшит количество пробок", - заключил Олег Артемьев.

Отметим, что история велопроката в Москве началась в 2013 году. Тогда в городе было всего 79 станций и 550 велосипедов. В 2019 году возникло уже 5,5 тысячи велосипедов, а число станций перевалило за 500. 415 тысяч москвичей и гостей столицы совершили более 5 миллионов поездок. Это почти на 17% превысило показатель 2018 года.

В 2020 году планируется открыть 100 новых станций. Как ожидается, количество велосипедов увеличится на тысячу.

С 1 июня брать велосипеды на прокат могут все желающие. Единственное условие - наличие перчаток. Если их нет, то после поездки клиент должен продезинфицировать руль, ручки тормозов и другие части велосипеда, к которым он прикасался руками. А лучше всего и надеть перчатки, и провести дезинфекцию.

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