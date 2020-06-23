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Адвокат Ефремова высказался о его "хроническом алкоголизме"

11:19
  • вторник
  • 23 июня 2020

С таким диагнозом актер не смог бы работать

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде интересы Михаила Ефремова, опроверг информацию о диагнозе, который якобы поставили актеру. 
В день смертельной аварии Ефремов сел за руль после звонка из Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что виновнику смертельной аварии в Москве диагностировали хронический алкоголизм. Теперь Ефремову пожизненно запретят садиться за руль, пишут журналисты. 

"Это не соответствует действительности, - прокомментировал новость Эльман Пашаев. - Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером".  

По его мнению, журналисты сочиняют байки ради рейтингов. "Фантазия людей поражает", - цитирует адвоката "360".

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, то есть до окончания следствия. 

Видео: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

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