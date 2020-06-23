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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в библиотеках

11:34
  • вторник
  • 23 июня 2020

Ведомство подготовило рекомендации по возобновлению работы учреждений

Роспотребнадзор советует исключить массовые мероприятия в библиотеках, которые возобновляют работу с 23 июня. Ведомство подготовило рекомендации по деятельности учреждений. В них подчеркивается, что сотрудники и посетители библиотек должны соблюдать все установленные ранее меры безопасности.
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"Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий. Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций", - сказано в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Среди требование к посетителям библиотек – обязательное наличие маски. Сотруджникам учреждения рекомендуется обеспечить возможность приобретения читателями как масок, так и дезинфицирующих салфеток для обработки рабочих поверхностей и инвентаря.

Но лучше все же выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями. Это возможно при условии предварительного заказа. Возвращать прочитанные тома обладатели абонементов будут в специальные короба. В них книги буду храниться в течение пяти дней – и только после этого их выдадут другим читателям.

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