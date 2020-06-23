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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Максима Семко

11:36
  • вторник
  • 23 июня 2020

На его лечение требовалось больше 9,5 миллионов рублей

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Максима Семко. В 2 года у мальчика обнаружили нейробластому. Врачи называют ее самой агрессивной опухолью.

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Чтобы спасти жизнь Максиму, требовалось лечение стоимостью более 9,5 миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы — зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто откликнулся, и подарил мальчику шанс на жизнь. Слова благодарности от мамы:

"Выражаю огромную благодарность всем, кто был неравнодушен к нашей беде! С вашей помощью нам удалось собрать эту космическую сумму. Теперь нам удастся закупить препарат на первые 2 курса и незамедлительно начать лечение. Мы очень надеялись, что все получится и у Максима будет шанс на здоровую жизнь! Спасибо каждому человеку, который откликнулся, поделился информацией, оказал финансовую помощь и просто поддержал теплыми словами! Мы верили, что история Максима не останется без внимания и найдутся люди, которые смогут нам помочь. Так все и случилось".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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