BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

Столице помог опыт городов, куда инфекция добралась раньше

Раннее введение карантина и развертывание дополнительных мощностей стационара помогли Москве быстро справится с коронавирусом. Столица использовала опыт мегаполисов, раньше нее столкнувшихся с CОVID-19. Система принятых в Москве мер вошла в перечень лучших мировых практик для борьбы с коронавирусной инфекцией – таков итог независимого исследования международной консалтинговой компании BCG.

По мнению экспертов, важную роль в эффективном предупреждении распространения коронавирусной инфекции сыграл ранний ввод ограничительных мер и самоизоляции для граждан. Москва решилась на это, когда число новых случаев заражения за сутки находилось на уровне 1,2 тысячи. В то время как в Нью-Йорке, к примеру, пошли на ограничения лишь тогда, когда в сутки выявляли уже более 20 тысяч зараженных, напомнила управляющий директор и партнер BCG Екатерина Тимофеева.

Тимофеева отметила эффективность таких мер, как раннее введение карантина и развертывание дополнительных мощностей стационара. А максимальные объемы тестирования на раннем этапе и пике пандемии в Москве в три раза превзошли аналогичные показатели Германии или Южной Кореи.

Сыграла роль и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Ограничения для представителей главных групп риска позволили не допустить увеличения смертности населения. Вдобавок власти выстроили эффективную систему социальной поддержки граждан этой категории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"