Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме

Но по новым правилам

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что 23 июня все дошкольные учреждения города возобновили работу в обычном режиме. Департамент образования и Роспотребнадзор разработали алгоритм, благодаря которому в детсадах установили максимальный санитарный эпидемиологический режим.

По словам Раковой, в детских садах Москвы провели генеральную уборку. Игровые и спортивные площадки прошли дезинфекцию. Сотрудников обязали носить маски в течение всего рабочего дня и менять их каждые 2-3 часа. Во всех учреждениях, как подчеркнула заместитель мэра, имеется необходимый запас защитных средств.

Детей с подозрением на ОРВИ не допускают в садик. Если признаки болезни проявились у ребенка уже на территории учреждения, то его изолируют до прихода родителей.

Кроме того, в детсадах ввели график прихода родителей. "Еще одна важная задача - это не допустить пересечения детей из разных групп, чтобы исключить или минимизировать возможные риски распространения инфекции, - сообщила Анастасия Ракова. - Для этого мы вводим особый режим прихода родителей в детский сад. С каждым родителем подписывают индивидуальный график привода ребенка в детский сад и период, в который его должны забрать, чтобы исключить скопление детей и родителей на входе в группу. Расписание составлено индивидуально, чтобы группы не пересекались".

Отныне детей из разных групп не будут формировать в одну группу, если их родители опаздывают в конце рабочего дня.

Отметим, что с 23 июня в городе также открываются рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Теперь москвичи и гости столицы снова смогут прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. К обычному режиму возвращаются библиотеки, учреждения социальной защиты населения и турагентства. Правда, организовать экскурсию по столице пока невозможно.

Отмена ограничений связана с тем, что в городе стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За месяц прирост новых случаев заболевания сократился в четыре раза, число госпитализаций тоже упало. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев заболевания.

Однако в городе до сих пор нельзя устраивать массовые мероприятия. В общественных местах нужно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, постепенное снятие ограничений началось 12 мая. Тогда заработали промышленные предприятия и стройки, а также центры госуслуг. Затем работу возобновили компании, торгующие непродовольственными товарами, химчистки, мастерские по ремонту обуви и другие организации, оказывающие бытовые услуги.

С 9 июня в столице отменили электронные пропуска. Жителям разрешили заниматься спортом на свежем воздухе в любое время, гулять, посещать парки и скверы. Свои двери открыли парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и кадровые агентства.

16 июня в городе заработали летние веранды, галереи и музеи. Возобновились театральные репетиции.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.

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