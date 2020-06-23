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Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

12:32
  • вторник
  • 23 июня 2020

Оно запланировано на 15:00

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Телеканал "ТВ Центр" покажет выступление президента в прямом эфире.

Как рассказал Песков, обращение запланировано на 15:00 по московскому времени. Глава государства будет говорить о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах и состоянии дел в экономике.

"И о нас с вами в целом", - добавил представитель Кремля.

Российские регионы постепенно выходят из ограничений, введенных из-за коронавируса. По данным на 23 июня, общее число заболевших с начала пандемии составляет 599705 человек. Скончались 8359 зараженных. Еще 356429 заболевших выздоровели.

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