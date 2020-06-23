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Кремль: поправки вступят в силу только в случае их поддержки россиянами

12:59
  • вторник
  • 23 июня 2020

Песков объяснил важность голосования по Конституции

Поправки в Конституцию смогут вступить в силу лишь после того, как их поддержат россияне на голосовании. В Кремле не исключают и того варианта, что одобрения граждан России изменения в основной закон не получат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат изменений основного закона, представитель Кремля подчеркнул, что любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий.

Голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.

Пресс-секретарь президента России также пояснил журналистам, что принятие поправок к Конституции не означает моментальных переназначений на ключевые должности или перестановок в парламенте. Досрочных выборов в Госдуму не будет, подчеркнул Песков.

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