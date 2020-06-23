﻿В Москве обсудили меры поддержки учреждений культуры в период пандемии

Ситуацию удалось выровнять
В Московском академическом театре сатиры состоялась встреча главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народного артиста России Евгения Герасимова с руководителями столичных учреждений культуры.
Основной темой встречи стали меры поддержки бюджетных учреждений в период ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Введённые в столице ограничения внесли коррективы в планы работы столичных театров, парков, музеев и библиотек. Однако их руководители отметили, что ситуацию уже удалось выровнять, в том числе благодаря помощи Департамента культуры города Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"