﻿В Москве обсудили меры поддержки учреждений культуры в период пандемии

Ситуацию удалось выровнять

В Московском академическом театре сатиры состоялась встреча главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народного артиста России Евгения Герасимова с руководителями столичных учреждений культуры.

Основной темой встречи стали меры поддержки бюджетных учреждений в период ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Введённые в столице ограничения внесли коррективы в планы работы столичных театров, парков, музеев и библиотек. Однако их руководители отметили, что ситуацию уже удалось выровнять, в том числе благодаря помощи Департамента культуры города Москвы.

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