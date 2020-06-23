"Миллион призов": Москвичи смогут отдать свои баллы на благотворительность

Такую возможность гражданам предоставят с 1 июля

К программе "Миллион призов", которую запустят в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, присоединятся 13 некоммерческих организаций (НКО). С 1 июля баллы, полученные в качестве приза, можно будет пустить на благотворительность.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, участники голосования смогут помочь таким фондам, как "Спешите делать добро!", "Женщины за жизнь", "Котодетки" и "Со-единение", который помогает слепоглухим людям. Список организаций будет пополняться.

В рамках программы "Миллион призов" москвичам раздадут два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равняется одному рублю.

Чтобы больше людей смогли получить подарочные сертификаты, их будут выдавать с 25 июня по 1 июля - в дни голосования по поправкам в Конституцию. Получить призы смогут не только граждане, которые проголосуют на избирательных участках (или на дому), но и участники онлайн-голосования.

Ранее к программе "Миллион призов" присоединились 80 компаний. Они предоставят скидки, сертификаты и бонусы, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.

Чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно получить уникальный номер. Его необходимо отправить в SMS-сообщении по телефону 7377. Участники онлайн-голосования получат номер автоматически.

Ежедневно в 22:00 компьютер методом случайного отбора будет определять победителей, которые получат SMS с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет активировать на странице программы "Миллион призов".

Победители станут обладателями специальных баллов, которые с 26 июня по 31 декабря можно будет обменять на поощрения.

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