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"Путин никогда никого не ждет": В Кремле оценили историю с опозданием Трампа

13:36
  • вторник
  • 23 июня 2020

Протокольная служба Кремля работает безупречно

В Кремле оценили рассказанную бывшим помощником президента США Джоном Болтоном историю о том, как Дональд Трамп специально опоздал на встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. Российский президент никогда никого не ждет, у него были еще и переговоры с главой финского государства, прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.
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"Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что лидер Финляндии, также принимавший участие в саммите в Хельсинки, не менее важен, чем Трамп – просто Болтон об этом забывает.

Свой взгляд на события 2018 года в Хельсинки экс-советник Трампа изложил в книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу в США. Болтон утверждает, что американская делегация приняла решение заставить Путина ждать во дворце президента Финляндии.

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