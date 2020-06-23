Жириновский оценил поправки в Конституцию

Лидер ЛДПР отметил роль языка

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались почти 5 миллионов человек, из них более миллиона хотят сделать выбор онлайн. Бюллетени во всех регионах уже готовы. Об этом сообщили в Центризбиркоме. О важности предложенных президентом поправок в основной закон напомнили и парламентарии.

В частности, лидер ЛДПР отметил, что в нововведениях прописана социальная поддержка малоимущим, индексация пенсий. Медицинская помощь станет доступней, а русский язык впервые будет признан государствообразующим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"