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Жириновский оценил поправки в Конституцию

14:50
  • вторник
  • 23 июня 2020

Лидер ЛДПР отметил роль языка

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались почти 5 миллионов человек, из них более миллиона хотят сделать выбор онлайн. Бюллетени во всех регионах уже готовы. Об этом сообщили в Центризбиркоме. О важности предложенных президентом поправок в основной закон напомнили и парламентарии.

В частности, лидер ЛДПР отметил, что в нововведениях прописана социальная поддержка малоимущим, индексация пенсий. Медицинская помощь станет доступней, а русский язык впервые будет признан государствообразующим.

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