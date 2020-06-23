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Набиуллина оценила потери России и других стран от COVID-19

14:49
  • вторник
  • 23 июня 2020

Наша страна потеряет меньше

Потери российской экономики от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других странах. Об этом заявила глава Центробанка.

Выступая перед депутатами Госдумы, Эльвира Набиуллина подчеркнула: наша финансовая система подошла к нынешнему кризису более подготовленной, чем это было в 2008 году. Правительство в состоянии оказать поддержку пострадавшим отраслям, частному бизнесу и заёмщикам, не допустить значительной инфляции.

"У нас стабильно низкая инфляция, низкий госдолг, плавающий курс, сбалансированный бюджет, работает бюджетное правило, снижающее зависимость от цен на нефть. Нас, действительно, ждёт непростой путь восстановления после пандемии. Но есть все основания полагать, в том числе опираясь на опыт очень оперативных и гибких мер, которые мы с вами внедряли в последние месяцы, что мы не просто справимся, а поможем экономике вернуться к устойчивому росту", - сказала Набиуллина.

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