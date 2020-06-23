Фитнес-клубы, детские сады и кафе снова открылись в Москве

Столица перешла на третий этап снятия ограничений

В Москве начинается уже третий этап снятия ограничений, которые ранее были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. После трёхмесячного перерыва открываются кафе и рестораны, фитнес-клубы, бассейны и спортзалы, по Москве-реке начали ходить речные трамваи. Кроме того, свои двери открыли учреждения социальной защиты, а также библиотеки и детские сады. Но теперь всем придется работать в новых условиях.

День в детском садике теперь начинается с медосмотра, но он совсем не страшный: только измеряют температуру и осматривают горло. Почти у всех 36.6, самочувствие отличное, а настроение прекрасное. Ведь после долгой разлуки снова можно встретиться с друзьями и любимыми воспитателями. Этого дня очень ждали и дети, и родители.

"Она очень соскучилась по садику, в первый день прям бежала сюда очень радостно! Мы были очень приятно удивлены, сад организовал столько всяких интернет-занятий, что ребёнок все время был занят. Сад давал нам отдыхать! Были танцы, рисование, даже писать учили!" – говорит Андрей Байбаков.

"Без садика тяжело, но все занятия у нас проходили онлайн. Дома, конечно, не хватало улицы очень сильно, воспитателей - мы соскучились по всем!", - говорит Татьяна Воробьева.

Теперь родители приводят и уводят ребёнка в определённое время, по индивидуальному графику, для каждой группы - отдельный вход в здание и отдельное помещение для занятий, массовые мероприятия отменены. Все это – чтобы разделить потоки детей и взрослых. Большую часть времени ребята проводят на свежем воздухе. Горки и качели, наконец, в их полном распоряжении!

"Конечно, мы очень серьезно готовились, жестко исполнили все требования санитарные, все сотрудники сдали анализы на вирус, обработаны были внутри здания и снаружи, все, к чему могут прикасаться дети, специальными разрешенными дезинфицирующими средствами", - рассказывает директор школы №1532 Маргарита Бутырская.

Воспитатели – в масках и перчатках, а для детей - инструктаж в игровой форме: гигиена прежде всего! Ну а завтрак по расписанию. Только теперь за столиками на двоих. В течение дня и перед уходом домой всем тоже обязательно измеряют температуру. Если у кого-то обнаружат признаки простуды, сразу изолируют.

"Разработан электронный механизм, по которому автоматически медицинские учреждения уведомляют каждое образовательное учреждение о детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в детский сад", - сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

С сегодняшнего дня дети могут играть на площадках не только в садике, но и во дворах, и в парках. А взрослые - отдыхать на скамейках, в беседках и пользоваться уличными тренажёрами. Для любителей спорта, наконец, открылись фитнес-клубы! Все, кто три месяца занимался дома на ковриках, снова встали на беговые дорожки и вернулись к любимым упражнениям в зале.

"Во время самоизоляции занимался дома по программе, которую подготовил тренер, с помощью подручных средств. Я очень рад, что наконец-то можно вернуться, почувствовать себя человеком и заниматься не просто как попало, а под присмотром профессионалов!" – говорит Евгений Иванов.

Вместе с фитнес-клубами открылись бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, спа и массажные салоны, солярии, бани и сауны. Учреждения соцзащиты и библиотеки снова работают без ограничений. А рестораны и кафе теперь ждут посетителей не только на верандах, но и в основных залах.

"Мы безумно рады, что открылись, с новыми силами вливаемся в работу. Перчатки-маски - обязательно! Кафе и рестораны дают ноты позитива, с каждым днем людей становится больше!" – радуется официантка Анастасия Бабенко.

А в ЗАГСАХ зазвучал марш Мендельсона. Церемонии регистрации снова проходят в торжественной обстановке, в присутствии гостей и фотографа. Сегодня в Москве заветное "да" произнесут 150 пар.

Полина Кастрицкая, Александр Козликин, Сергей Ким, Алексей Овчинников, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".

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