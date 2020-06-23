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Часть "красной" ветки Московского метро закроют на три дня

15:11
  • вторник
  • 23 июня 2020

С 4 по 6 июля

Часть Сокольнической линии метро будет закрыта с 4 по 6 июля. Движение поездов остановят от станции "Филатов Луг" до "Коммунарки", передает "ТВ Центр".

Это необходимо для введения в эксплуатацию так называемого оборотного тупика за станцией "Саларьево", где поезда смогут делать дополнительные манёвры.

В обычном режиме все станции возобновят работу в 5:30 утра во вторник 7 июля. На время закрытия для пассажиров запустят компенсационные автобусы.

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