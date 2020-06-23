Движение транспорта в Москве ограничат из-за Парада Победы

На некоторых улицах уже запрещена парковка

24 июня в связи Парадом Победы будут перекрыты десятки улиц в Москве. В половине шестого утра военная техника выдвинется со специальной площадки на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади. Для прохождения колонны перекроют в том числе часть Звенигородского шоссе, Садового кольца и Тверскую улицу. Ограничения будут снимать по мере прохождения техники.

Автомобилистам стоит обратить внимание, что в районе закрытых участков уже запрещена парковка, а восемь улиц на сутки станут двусторонними. Ознакомиться со всеми ограничениями можно на сайте ЦОДД.

Там, где завтра движение ограничивать не планируется, столичные автомобилисты смогут оставить свою машину бесплатно. Речь идёт про всё парковочное пространство города, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

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