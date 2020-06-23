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Собянин рассказал о завершении строительства Центра современного пятиборья

15:06
  • вторник
  • 23 июня 2020

Строительство завершено

На северо-востоке Москвы завершено строительство Центра современного пятиборья. Уникальный спорткомплекс посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом здании построили плавательный бассейн с трибунами на 300 зрителей, конно-спортивный манеж, тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия. Кроме того, здесь расположено несколько универсальных спортзалов где можно заниматься бегом, фехтованием и сухим плаванием.

Площадь комплекс более 20 тысяч квадратах метров. Одновременно здесь могут заниматься до 270 спортсменов. В планах здесь проводить Кубок Кремля и этапы Кубка мира.
 

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