Собянин рассказал о завершении строительства Центра современного пятиборья

Строительство завершено

На северо-востоке Москвы завершено строительство Центра современного пятиборья. Уникальный спорткомплекс посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом здании построили плавательный бассейн с трибунами на 300 зрителей, конно-спортивный манеж, тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия. Кроме того, здесь расположено несколько универсальных спортзалов где можно заниматься бегом, фехтованием и сухим плаванием.

Площадь комплекс более 20 тысяч квадратах метров. Одновременно здесь могут заниматься до 270 спортсменов. В планах здесь проводить Кубок Кремля и этапы Кубка мира.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"