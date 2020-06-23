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Умер партнер Плисецкой и учитель Цискаридзе

14:10
  • вторник
  • 23 июня 2020

Николай Фадеечев танцевал и с Улановой

Умер народный артист СССР Николай Фадеечев. Советскому и российскому артисту балета было 87 лет. О смерти известного танцовщика и педагога сообщил балетмейстер Валерий Лагунов.
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"Светлая память выдающейся личности!!! Низкий поклон!!!", — написал Лагунов в Facebook. Балетмейстер подчеркнул, что Фадеечев был невероятно талантливым и порядочным человеком.

Будущий артист родился в 1933 году. В 1952-м выпускника Московского хореографического училища приняли в балетную труппу Большого театра, где Фадеечев и прослужил 25 лет.  

Артист долгое время был постоянным партнером Майи Плисецкой, танцевал с Галиной Улановой. Фадеечев снялся в кинофильме-балете "Лебединое озеро", фильме-концерте "Балерина" и многих других.

Завершив карьеру танцовщика в 1977 году, Фадеечев стал педагогом-репетитором Большого театра. Многие знаменитые сегодня артисты – такие, как Сергей Филин, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов – репетировали под его руководством.

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