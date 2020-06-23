Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Число заболевших продолжает снижаться

В России за последние сутки выявлено около 7 400 новых случаев COVID-19. Из них 1 081 случай – в Москве. Продолжается интенсивное тестирование россиян на коронавирус, на сегодняшний день выполнено более 17 миллионов анализов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин..

"В последние дни ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. В то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус", - заявил премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Мишустин также сообщил, что кабмин корректирует действующее регулирование лекарственного обеспечения. Изменения, закрепленные соответствующим постановлением, позволят пациентам продолжать лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре, передает ТАСС.

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