Единственная дочь Жени Белоусова забеременела от неизвестного

Она поправилась на шесть килограммов

32-летняя дочь музыканта Жени Белоусова забеременела от иностранца во время отдыха в Таиланде. Ребенка она назвала незапланированным, но желанным.

За время беременности Кристина набрала шесть килограммов. Пол ребенка она пока держит в секрете.

"Грудь тоже выросла, но на фоне живота это не так заметно, - цитирует ее "СтарХит". - Что еще? Мясо есть не стала, на соленое не тянет, странных пристрастий пока не появилось. Скорее, наоборот, потянуло на здоровую пищу. Тошнило всего несколько раз на голодный желудок, была обостренная реакция на запахи".

Кристина отказалась от физических нагрузок и, по ее словам, стала более эмоциональной. У себя в соцсети она написала, что ищет фотографа для "пузатых фотосессий".

Раньше дочь Жени Белоусова работала моделью, психологом и переводчиком, но долго на одном месте не засиживалась. Она любит путешествовать и танцевать.

Напомним, исполнитель хитов "Девочка моя синеглазая" и "Ночное такси" умер в 1997 году. Его привезли в больницу с приступом острого панкреатита. В клинике у него произошел инсульт. Звезде сделали операцию на головном мозге. Через несколько месяцев он скончался. Ему было 32 года. У певца осталась не только дочь, но и сын. Роман - сын Белоусова от его последней возлюбленной.

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