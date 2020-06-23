Путин: пандемия разделила время на до и после нее

Президент поблагодарил россиян за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник выступает с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Глава государства признал, что пандемия разделила время на до и после.

Путин поблагодарил россиян за борьбу с вирусом. "Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - заявил президент.

Он признал, что всем приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности. Россия достойно прошла самый опасный период эпидемии, отметил глава государства.

Путин назвал принятые в России меры по коронавирусу обоснованными, они позволили спасти десятки тысяч жизней.

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