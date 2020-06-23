ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: пандемия разделила время на до и после нее

17:07
  • вторник
  • 23 июня 2020

Президент поблагодарил россиян за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник выступает с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Глава государства признал, что пандемия разделила время на до и после.

Путин поблагодарил россиян за борьбу с вирусом. "Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - заявил президент.

Он признал, что всем приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности. Россия достойно прошла самый опасный период эпидемии, отметил глава государства.

Путин назвал принятые в России меры по коронавирусу обоснованными, они позволили спасти десятки тысяч жизней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.