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Путин: подход в борьбе с COVID-19 оправдал себя

17:07
  • вторник
  • 23 июня 2020

Это спасло десятки тысяч жизней

Борьба с коронавирусом началась еще в феврале-начале марта на внешнем контуре страны. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к россиянам. Это позволило выиграть время и спасти десятки  тысяч жизней.

По словам президента, российские власти выбрали гибкую модель - на федеральном уровне принимались общенациональные меры, а регионы получили полномочия принимать дополнительные меры, исходя из ситуации. Путин напомнил, что Россия пошла на беспрецедентный шаг, введя режим нерабочих дней.

Такой подход к борьбе с коронавирусом оправдал себя. Более того, такой метод был взят на вооружение и в других странах, подчеркнул глава государства.

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