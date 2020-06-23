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Путин: Мы доказали, что способны решать задачи исключительной сложности

17:16
  • вторник
  • 23 июня 2020

Россия в числе немногих стран наладила производство лекарств от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

"Наши рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий. В разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. В экстремальных условиях надежно отработали системы энергетики, ЖКХ, транспорта, связи, торговли, которая обеспечила граждан товарами первой необходимости", - сказал российский лидер в ходе обращения к россиянам во вторник, 23 июня. 

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