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Путин призвал россиян к осторожности до появления вакцины

17:21
  • вторник
  • 23 июня 2020

Препарат - не панацея, противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер

Россия лидирует по числу проведенных тестов на коронавирус на тысячу человек. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, общее число тестов перевалило за 17 миллионов.

Масштабное тестирование позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, даже если она протекает бессимптомно. Это необходимо, чтобы сберечь жизни людей, пояснил Путин во время телеобращения к россиянам во вторник.

Россия заставляет эпидемию отступить, но вирус по-прежнему опасен, отметил президент. Он призвал россиян к осторожности и внимательности до тех пор, пока не будет налажено массовое производство средства профилактики.

По словам Путина, главный принцип в отношении вакцины - "Не навреди". Необходимо удостовериться, что препарат будет надежным. Президент подчеркнул, что вакцина важна, но она не панацея – угрозу вируса можно побороть только соблюдая весь комплекс мер.

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