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Путин назвал условие вступления в силу поправок в Конституцию

17:57
  • вторник
  • 23 июня 2020

Воля народа принципиально важна, отметил президент

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам во вторник заявил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат на голосовании 1 июля.

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"1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд", - сказал Путин.

По словам главы государства, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей.

"Прошу это учитывать в своей работе и коллег в Правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - заявил президент.

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