Трамп пригрозил разрушителям памятников 10 годами тюрьмы

Распоряжение президента США вступило в силу

Президент США решил приструнить вандалов, разрушающих памятники во время охвативших страну протестов. Дональд Трамп заявил, что порча монументов и другого имущества будет караться тюремным заключением на 10 лет.

"Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним вплоть до десяти лет лишения свободы - в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими касающимися этого вопроса актами", - написал американский лидер в Twitter.

Участники массовых протестов, охвативших города США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, громят памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Под горячую руку борцов с рабством попали также Христофор Колумб и Джордж Вашингтон, напоминает ТАСС.

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