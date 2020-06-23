Россиянам напомнили об отмене поверки бытовых счетчиков до конца 2020 года

И предостерегли от мошенников

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) напомнило, что до 1 января 2021 года россияне могут использовать бытовые приборы учета без проведения очередной поверки. Это касается в том числе приборов с истекшим сроком поверки и приборов, не поверенных своевременно (до 6 апреля этого года).

"Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается", - говорится в сообщении Росстандарта.

Россиянам разрешили не поверять счетчики для минимизации рисков заражения COVID-19. Ведь процедура поверки предполагает, что в квартире находится специалист-поверитель.

Росстандарт призвал граждан не верить мошенникам, которые от лица всевозможных компаний могут обращаться к жильцам по поводу поверки счетчиков до конца 2020 года.

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