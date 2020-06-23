"Норникель" оштрафовали за нарушения при строительстве рудника

Чуть меньше месяца назад на другом предприятии "Норникеля" произошла экологическая катастрофа

Ростехнадзор оштрафовал ПАО "ГМК "Норильский никель" за многочисленные нарушения при строительстве рудника "Комсомольский" в Норильске.

Специалисты обнаружили, что фактический объем строительства не соответствует разрешению на строительство, отсутствуют необходимые документы на инженерные работы и акты проверки на соответствие проведенных работ установленным нормам, передает "Интерфакс".

Помимо этого, выявлены различные неисправности пожарного оборудования в горных выработках.

В результате компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, в отношении "Норникеля" возбуждено административное производство.

Ранее в Норильске произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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