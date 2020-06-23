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Кто из иностранных лидеров посетит Парад Победы в Москве

15:14
  • вторник
  • 23 июня 2020

Среди них - главы Молдавии, Белоруссии, Сербии и других стран

На Парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Об этом РИА Новости сообщили в Кремле.

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Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на Параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

24 июня в Москве и других российских городах пройдут Парады Победы. Торжества ранее были перенесены с 9 мая на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

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