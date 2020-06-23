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Личные данные 5 миллионов россиян слили в Сеть

15:28
  • вторник
  • 23 июня 2020

Предполагают, что это база одного из интернет-сервисов по трудоустройству

Данные 5 миллионов россиян оказались доступны в Сети. Как сообщили в компании DeviceLock, специализирующейся на информационной безопасности, база была опубликована 22 июня на одном из андеграунд-форумов.
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"Актуальность данных, по словам выложившего файл, - 2016 год. Файлы содержат фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс. Это говорит об оптимизации базы под "обзвон", - рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Оганесян предположил, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Похожая база появилась на форумах еще в начале 2017 – у нее схожий объем и формат. По словам эксперта, оторые приводит ТАСС, данные старые, они не содержат платежных данных. Использовать ее мошенники смогут лишь для телефонного спама.

Тем временем портал SuperJob отреагировал на информацию. Там заявили, что никакой утечки данных не допускали, это строго контролируется.

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