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Загоревшийся автомобиль парализовал движение в Северо-Западном тоннеле (видео)

15:55
  • вторник
  • 23 июня 2020

В центр проехать пока нельзя

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся легковой автомобиль.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. По неизвестным пока причинам огонь охватил Nissan Qashqai. Дым от пожара мгновенно заполнил тоннель, создав практически нулевую видимость для автомобилистов.

Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто, движение в область осуществляется без затруднений, сообщили в ЦОДД.

На месте пожара работают оперативные службы, пострадавших нет. Водителей просят объезжать этот участок. Для проветривания тоннеля включена система принудительной вентиляции.

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Ликвидация возгорания легкового автомобиля в тоннеле
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