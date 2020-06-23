Правительство выделило 44 миллиарда на досрочный ремонт российских дорог

До конца года планируется привести в порядок более 480 километров трасс

Росавтодор получит из резервного фонда кабмина около 44 миллиардов рублей. Правительственное распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Средства пойдут на досрочный ремонт и строительство автотрасс в регионах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Премьер-министр Михаил Мишустин в связи с увеличение финансирования поручил Минтрансу особо контролировать качество строительства, а также следить за целевым использованием средств. Глава правительства отметил, что за счет дополнительных средств до конца года будут приведены в порядок более 480 километров дорог.

Как стало известно, правительство планирует ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Запланированные проекты должны завершиться уже в 2023 году. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее пояснил, что 44 миллиарда рублей – это первая часть суммы, направляемой в регионы. Общая сумма господдержки составит 10 миллиардов рублей.

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