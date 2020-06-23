В московской квартире нашли 5 младенцев без взрослых

Сколько малыши пробыли одни, неизвестно

В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять новорождённых детей. Сколько они пробыли без взрослых, неизвестно.

Как пишет телегам-канал Mash, сейчас на месте работают органы опеки и сотрудники полиции. Они решают, отправлять младенцев в больницу или нет.

В квартире нашли документы на детей, оформленные на китайском языке, пишет РЕН ТВ. Полиция полагает, что младенцы могли быть подготовлены для продажи.

"Московский комсомолец" сообщает, что самому младшему ребенку - несколько дней, самому старшему - около месяца. Будущие родители застряли в Китае из-за закрытых границ и не смогли прилететь в Москву забрать детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"