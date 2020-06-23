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Стало известно, где любит отдыхать Путин

16:41
  • вторник
  • 23 июня 2020

Там всегда его ждут

Любимым местом отдыха президента России Владимира Путина является Хакасия.

Об этом рассказала начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.

"Хакасия - это любимое место отдыха нашего президента. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем",-рассказала она в эфире НСН.

Хакасия является археологической Меккой, отметила Кузьмина. Здесь находится более 30 тысяч памятников культурного наследия, представлены практически все виды природы и рельефов, а также около 500 пресных, минеральных, лечебных озер и более 300 пещер.

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