Стало известно, где любит отдыхать Путин

Там всегда его ждут

Любимым местом отдыха президента России Владимира Путина является Хакасия.

Об этом рассказала начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.

"Хакасия - это любимое место отдыха нашего президента. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем",-рассказала она в эфире НСН.

Хакасия является археологической Меккой, отметила Кузьмина. Здесь находится более 30 тысяч памятников культурного наследия, представлены практически все виды природы и рельефов, а также около 500 пресных, минеральных, лечебных озер и более 300 пещер.

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