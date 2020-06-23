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Появились подробности про 5 младенцев, найденных в квартире в Москве

16:51
  • вторник
  • 23 июня 2020

Подробности инцидента привела омбудсмен Ольга Ярославская

Ситуацию в Москве, где ранее в квартире нашли пять младенцев, взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
В московской квартире нашли 5 младенцев без взрослых

Омбудсмен уточнила возраст детей и заверила, что они находятся в безопасности, передает РИА Новости. По словам Ярославской, с детьми в квартире находилась няня-китаянка и, возможно, мать одного из них.

"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года", - рассказала Ярославская.

Ранее СМИ сообщили, что в квартире на северо-востоке Москвы нашли пять новорождённых детей. В квартире также обнаружили документы на детей, оформленные на китайском языке. Предположительно, младенцы могли быть подготовлены для продажи.

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