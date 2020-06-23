Раскрылась тайная связь Харламова с Серябкиной

У шоумена скверный характер, да и Асмус - не подарок

Представитель шоумена Гарика Харламова рассказала о романтических отношениях юмориста и экс- солистки группы "Серебро", певицы Ольги Серябкиной.

Олеся Сазыкина работала с юмористом с 2003 года. Она рассказала, что Асмус только с виду "тихоня", но в действительности она девушка с характером. Поведение Харламова тоже далеко от идеального: шоумен часто позволял себе опаздывать на съемки. А в начале 2000-х он крутил роман с Серябкиной, рассказала Сазыкина.

Однако их отношения долго не продлились и не закончились чем-то серьезным, пишет "Пятый канал".

О разводе Асмус и Харламова стало известно накануне. Супруги опубликовали в Instagram посты, в которых объяснили причины своего решения. Однако многие фанаты и представители российского шоу-бизнеса усомнились в искренности слов артистов.

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