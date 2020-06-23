Путин заявил, что в России никогда и никто не будет оставлен в беде

Российская медицина способна эффективно реагировать на экстренные ситуации

Россия приобрела уникальный опыт реагирования на сложную эпидемиологическую обстановку.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых региона страны остается сложной, федеральные власти способны оказать оперативную помощь.

Этот механизм уже отработан, никто не будет оставлен в беде, заявил глава государства Владимир Путин. Российская медицина способна эффективно реагировать на экстренные ситуации.

"Никто не будет оставлен в беде, вся Россия придет на помощь", - заявил президент в ходе телеобращения к россиянам.

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