Путин: обстановка с коронавирусом остается сложной

Россияне совершили невозможное
Обстановка с коронавирусом в некоторых российских регионах остается сложной. Однако Россия уже отработала гибкий механизм реагирования. Никто не будет оставлен в беде, заявил президент Владимир Путин в обращении к народу.
Российский лидер поблагодарил россиян, которые совершили невозможное – каждый на своем участке. Граждане страны могут собрать все в кулак для помощи ближнему и преодоления трудностей - как это было в Дагестане, в Забайкальском крае и других российских регионах.
Путин поблагодарил энергетиков, работников ЖКХ, педагогов, которые отработали в экстремальных условиях. Отдельную благодарность президент высказал труженикам села, которые даже в условиях пандемии обеспечили урожай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"