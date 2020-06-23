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Путин: обстановка с коронавирусом остается сложной

17:26
  • вторник
  • 23 июня 2020

Россияне совершили невозможное

Обстановка с коронавирусом в некоторых российских регионах остается сложной. Однако Россия уже отработала гибкий механизм реагирования. Никто не будет оставлен в беде, заявил президент Владимир Путин в обращении к народу.
Путин заявил, что в России никогда и никто не будет оставлен в беде

Российский лидер поблагодарил россиян, которые совершили невозможное – каждый на своем участке. Граждане страны могут собрать все в кулак для помощи ближнему и преодоления трудностей - как это было в Дагестане, в Забайкальском крае и других российских регионах.

Путин поблагодарил энергетиков, работников ЖКХ, педагогов, которые отработали в экстремальных условиях. Отдельную благодарность президент высказал труженикам села, которые даже в условиях пандемии обеспечили урожай.

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