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Путин продлил выплаты соцработникам

17:29
  • вторник
  • 23 июня 2020

До 15 сентября

Стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам продлены на июль и август. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

По его словам, медицинские работники получат повышенные отпускные независимо от того, когда они пойдут в отпуск.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений, в том числе домов престарелых. Эти выплаты продлены до 15 сентября и будут учитываться при расчете отпускных.

"Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября", - сказал Путин.

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