Путин предложил повысить налог на доходы свыше 5 млн рублей

С 13 до 15%

Владимир Путин предложил повысить налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. Об этом она сказал в ходе обращения к россиянам, которое показал телеканал "ТВ Центр".

Речь идет о тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Налог будет повышен уже с 1 января 2021 года.

Президент подчеркнул, что повышенная ставка коснется не всех доходов, а только той части, которая превышает 5 миллионов. Дополнительные доходы бюджета благодаря повышению НДФЛ составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.

Полученные дополнительные доходы бюджета будут направлены на лечение детей, больных орфанными (редкими - прим. редакции) заболеваниями, сообщил Путин.

"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - сказал он.

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