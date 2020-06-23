ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил повысить налог на доходы свыше 5 млн рублей

17:22
  • вторник
  • 23 июня 2020

С 13 до 15%

Владимир Путин предложил повысить налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. Об этом она сказал в ходе обращения к россиянам, которое показал телеканал "ТВ Центр".

Речь идет о тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Налог будет повышен уже с 1 января 2021 года.

Президент подчеркнул, что повышенная ставка коснется не всех доходов, а только той части, которая превышает 5 миллионов. Дополнительные доходы бюджета благодаря повышению НДФЛ составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.

Полученные дополнительные доходы бюджета будут направлены на лечение детей, больных орфанными (редкими - прим. редакции) заболеваниями, сообщил Путин.

"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.