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Путин оценил последствия эпидемии COVID-19 для мировой экономики

17:31
  • вторник
  • 23 июня 2020

Главная проблема - это безработица

Глава России Владимир Путин заявил, что эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике.  

"Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. Самая острая проблема практически во всех странах - это сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас", - сказал российский президент. 

По словам Путина, из-за нерабочих дней в апреле ВВП России снизился на 19%. При этом России удалось избежать драматического скачка безработицы. Несмотря на это, безработных людей в стране стало больше. Им нужно помочь вернуться к работе, сказал российский лидер.  

"По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. Все последствия этого кризиса еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно - в мире формируется новая реальность. Процессы интеграции и глобализации проходят сложное испытание. А ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной независимости", - отметил Владимир Путин  в ходе обращения к россиянам во вторник, 23 июня.  

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